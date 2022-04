Georges Yoldjoglou est né en 1930 à Paris. Il est admis au Concours d'entrée aux Arts Décoratifs à l'âge de 19 ans. Puis, il exerce divers métiers artistiques. Il est graphiste, décorateur, créateur publicitaire ou encore créateur d'affiches. Il se consacre énormément à la peinture. Il expose beaucoup. Ses œuvres sont présentées dans de nombreux musés (Paris, Versailles, Cannes, Antibes, Avignon, etc.) et figure dans de nombreuses collections privées (Baron Rothschild, Prince de Polignac, S.A. La Bégum Aga Khan, Baron Empain, Olivier Dassault etc.) A illustré notamment le superbe coffret de Colette.