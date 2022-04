CAMEROUNAISE TITULAIRE D'UNE LICENCE EN COMPTABILITÉ CONTRÔLE ET AUDIT AVEC UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DE 6 ANS. JE SUIS DISCIPLINÉE , J'AIME LE TRAVAIL BIEN FAIT , J'APPRENDS RAPIDEMENT ET JE M’INSÈRE M'ADAPTE FACILEMENT DANS LE MILIEU DANS LEQUEL JE SUIS APPELÉ A ÉVOLUER.



Mes compétences :

Audit

budgets

SAGE SAARI ET PAIE

Microsoft Word

Microsoft Excel