Georgia CROZET

Architecte franco-brésilienne je suis dotée d'une grande ouverture d'esprit et d'une force d'adaptabilité. J'ai développé une expérience internationale dans la relation entre le design, les personnes et les entreprises. Mon expérience dans l’industrie a cultivé mon esprit d’analyse et m’a formée aux méthodes d’amélioration continue.



COMPÉTENCES CREATIVES

. Conception et deploiement de points de vente (Retail design) .

. Merchandising. Analyse du comportement d’achat sur le lieu de vente / optimisation du parcours client .

. Branding (analyse, identité visuelle, identité de marque, chartes graphiques ) .



COMPÉTENCES STRATÉGIQUES

. Design thinking / Méthodes Agile et Scrum .

. Planification stratégique. Mise en place des objectifs/plans d’action pour l’amélioration continue .

. Suivi KPI .

. Management des différents intervenants (multidisciplinaire et multiculturelle) participant à la réalisation des projets .

. Capacité à travailler avec de multiples projets en même temps .



Mes compétences :

Merchandising

Management

Brand management

Planning stratégique

Design thinking

Retail design

Analyse stratégique

Créativité