Jeune diplômée et ayant un minimum d'expérience professionnelle, je suis réfléchie, rigoureuse et persévérante dans mon travail.



Mes compétences :

Outils informatiques: Pack Office, Ciel, EBP, Gan

Assistance ressources humaines

Assistance comptable

Assistance administrative

Prospection commerciale

Conseil, vente et encaissement