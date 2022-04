Georgina BARRÉ

Communiquer, valoriser les richesses d'un territoire, d'une entreprise, un évènement, un produit... trouver des idées originales... trouver le mot juste: un challenge passionnant!



Naviguant depuis 10 ans dans l'univers de la communication, du tourisme et de la culture, j'ai décidé de « mixer » mes passions et vous propose mon expertise et mes savoirs-faire pour des missions pérennes ou ponctuelles en communication écrite et dans le domaine du développement durable.



Je m'adresse aux collectivités, structures touristiques et culturelles et TPE – PME. J'étudie avec vous vos besoins, vos projets et vous propose une communication appropriée à votre image et une prestation adaptée à votre budget.



Points forts:

- La dimension « conseil »

- La gestion de projet: devis, coordination globale jusqu’à la réalisation finale, animation de réunion...



N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations

A bientôt pour une prochaine collaboration!



Mes compétences :

Tourisme

Communication

Développement durable

Marketing

Community management