Georgina BOUITI

Je suis actuellement chargée de communication interne pour Antalis international. L’essentiel de ma mission consiste à mettre en œuvre et à diffuser la stratégie de communication interne en interne et en externe. Un poste aux missions variées et enrichissantes qui m'ont permis de gagner en maturité sur ma fonction de "communicante" et de renforcer mon expertise.

J’ai soif d’apprendre, et étant curieuse de nature, je suis enthousiasmée par la perspective de pouvoir évoluer dans une entreprise internationale et dynamique en tant que chargée de communication corporate, interne et digital. J'ai hâte de vous rejoindre !

"La fonction de communicant [...] sollicite autant notre cerveau gauche que notre cerveau droit. Il faut à la fois beaucoup de rigueur [...] une bonne dose de créativité et d’ouverture d’esprit pour innover et émerger : c’est passionnant !" Jacques-Emmanuel Saulnier, directeur de la communication du groupe Total



Mes compétences :

Marketing

Communication

Réseaux sociaux

Digital

Communication interne

RSE

Community management

Communication corporate

Stratégie de communication

CSS

Pack office

HTML 5

Illustrator

Photoshop

InDesign