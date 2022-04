Georgina SANTOS

Souriante, motivé et organisée, je souhaite mettre mes qualités et compétences aux services d’une équipe et d'une entreprise.



Mes compétences :

Emettre Et Réceptionner Les Appels

Utiliser Internet En Fonction Des Recherches

Accueillir, Orienter, Renseigner Le Visiteur

Classements Papier Et Informatiques

Gérer Les Courriers Entrants Et Sortants

Restituer, Par Oral Ou Par Écrit, Un Message À Son

Filtrer Ou Transférer Les Appels

Mettre À Jour Les Agendas Et Planning

Utiliser Les Logiciels Word, Excel, Powerpoint