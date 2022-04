Georgy LOUBELLO

Nous organisons un festival "les cultures du monde" du 29 Octobre au 1er Novembre 2015 à Gagny. Notre projet est soutenu par la mairie de Gagny.



L’objectif principal du festival est de faire découvrir à un large public et de promouvoir les arts du monde dans leur diversité. En somme, le festival veut permettre à un public à forte mixité culturelle et sociale de trouver un espace de découverte, d’enrichissements mutuels et d’apprentissages, afin de prévenir toute discrimination.



Le Festival se déroulera sur 3 jours :

 - jeudi 29 octobre 2015 : animation d’ateliers de percussions, de danse et de contes dans les centres de loisirs de Gagny,

 - samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 2015 : des groupes de musiques, des conteurs, des marionnettistes, des troupes de danses et de percussions se produiront sur la scène de l’Aréna (salle donné par la mairie pour notre festival). Ces professionnels animeront également des ateliers de découverte des arts africains à destination des adultes et des enfants. En plus de ce programme, des stands seront ouverts au public tout au long du festival (peinture, sculpture, masques africains, tressage...).



Pour cette première édition, le festival sera principalement porté sur la découverte des arts Africains. Ainsi, Emile Biayenda, parrain et artiste associé du festival, sera présent au cours de ce weekend afin de partager son savoir des arts Africains.