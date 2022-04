Georgy YIMBI

Je suis un jeune diplômé. J'ai un master 2 en sociologie et je recherche un emploi de cadre junior. Plus précisément, je recherche un emploi de chargé d'études, chargé de recherche, chargé de mission, chargé d'opinion, chargé de projet web. Ou je recherche un poste de consultant. Je recherche un emploi aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.



Mes compétences :

SAS Statistical Package

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Recherche bibliographique ou Internet

Recherche documentaire

Observation ethnographique

Entretien semi directif

Création de questionnaires

Présentation et analyses de résultats d'enquêtes e