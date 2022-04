Geosoft Développement est une société spécialisée dans la conception et le développement de technologies cartographiques pour des fins d'utilisation professionnelles. Geosoft Développement a su faire face aux enjeux et problématiques professionnelles dans différents types d'activités pour les transformer en des solutions visant la pertinence décisionnelle, l'efficacité et l'optimisation des performances et de productivité. nos solutions géographiques et géo spatiales s'appliquent a des activités variées tels que le géocodage, l'imagerie, l'affichage cartographique personnalisé, et le géomarketing. Grâce a ses dimensions mondiales et internationales. ICGM notre solution première de cartographie, est pensée et conçue pour orientés les professionnels vers plus de simplicité de gestion, plus de visibilité de l'ensemble des données, et surtout plus d'efficacité d'exécution



