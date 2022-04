Geovanni OLIVARES

Après avoir travaillé comme architecte responsable du chantier sous d'autres latitudes, je décide de poursuivre mes études en urbanisme puis en paysage influencé par la théorie «Grandes villes et systèmes de parcs» de Jean Claude Nicolas Forestier. . Je m'intéresse au paysage et aux formes et pratiques des espaces publics.



J'ai des compétences en matière d’aménagement du territoire et de politiques publiquse qui me permettent de connaître et comprendre plusieurs approches possibles d'un projet. Je suis convaincu que l'incursion des artistes dans les projets d’aménagement permet de transformer et rendre visibles les spécificités d'un lieu, d'un site ou d'un paysage.







Mes compétences :

Urbanisme

Patrimoine

Politiques publiques

Paysage

Architecture

Agriculture durable

Médiation culturelle

Espaces publics

Photographie

Relations Publiques

Communication

Conseil