Gérald AÏM

J'exerce une double activité, complémentaire.



1/ Formateur, essentiellement pour Business Objects.

Je dispense un savoir rigoureusement balisé par BO,

des slides, des démonstrations sur les applications suivies

d'applications à réaliser par les stagiaires. C'est la partie

de la formation que je préfère; elle me permet d'être

directement en contact avec les stagiaires et diverger

en fonctions des besoins ou des demandes vers d'autres

procédures non prévues mais tout aussi interessantes.

2/ Consultant en GESCOM.

Ce type d'intervention est totalement differente. Elle

necessite une grande capacité d'écoute donc beaucoup de

concentration car les options proposées vont impliquer un

certain nombre de conséquences sur la mise en place de

l'application et naturellement sur l'utilisation au quotidien

par les utilisateurs. C'est un facteur essentiel qu'il faut

toujours avoir à l'esprit; ce sont les utilisateurs qui vont

utiliser l'appli au quotidien, il faut donc que cela réponde

à tous leurs besoins et ce de la manière la plus fluide et la

plus professionnelle possible; c'est à dire que cela doit

répondre à tous les cas de figure de leur métier.



Pour résumer, le métier de consultant contrairement au métier de formateur exige plus de responsabiliés car le consultant, de fait, doit s'impliquer dans les options et les paramétrages qu'il propose. Mais les deux métiers exigent beaucoup de rigueur, de précision mais aussi d'un point de vue humain, de l'empathie pour les gens.



Mes compétences :

Business

Business Objects

Commerciale

Comptabilité

Décisionnel

ERP

Gescom

Gestion commerciale