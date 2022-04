Gerald ALLIOT

Ancien assistant d exploitation à la SOGESEM à Marseille.

Gestion des sites Mairie de Marseille.

Palais du Pharo.

PAM Marseille et Port St Louis.

Docks du Sud.

Gestion et planification des agents (250 à 300 env)

Gestion venue du Président J Chirac à Marseille au Palais du Pharo et sécurité intérieure d un restaurant à la Joliette (sécurisation de l'entrée, ascenseur, couloir et salle à manger) en rapport avec la sécurité présidentielle.