Gerald ANGO

Pasteur de l'Église Protestante Charismatique du Cameroun . président de l'ordre de recherche et d'appui



Les pasteurs des Communautés chrétiennes les plus retirées du Cameroun, réunis à Ebolowa en juin 2015 à l’occasion de la journée de l’enfant africain sous le recepice de déclaration de manifestation public N°28/RDM/LO7.02/BAAJP réunion déclarée par le Rev pasteur ANGO SOUA GERALD GATIEN pour la période allant du 1er au 07 juin 2015 portant campagne d’évangélisation.

Poussés par une volonté inébranlable de partager un même destin et conscients de la place de l’église dans la gestion durable des ressources naturelles, ont décidé de mettre sur pied un cadre de collaboration, de concertation et d’échange. association des Communautés chrétiennes de l’arrière-pays (O.R.A), puisqu’il s’agit d’elle, est un regroupement de communautés des zones retirées du Cameroun dont la mission est d’améliorer leurs conditions de vie et de combattre la vocation pratiquement fatale de la pauvreté dont-elles sont victimes. L’ordre de recherche et d’appui au Cameroun (O.R.A) pense rassembler toutes les paroisses de toutes les dénominations. Pour ce faire, elle ne constitue en aucun cas une association concurrente de ces dernières et est même encouragée par celle-ci. Pour cela, ces communautés s’organisent dans le but de mettre sur pied un cadre propice de partage d’expériences en vue

de promouvoir la communication pour le changement de mentalités, pour un développement économique et un progrès social durable dans l’intérêt de tous. Il s’agit en fait de la promotion des activités alternatives permettant de concilier la gestion durable et la lutte contre la pauvreté les IST, SIDA et autres fléaux en vue d’améliorer la situation des communautés dans la perspective de la reconnaissance de leurs droits et de l’affirmation de leur rôle dans la gestion des ressources naturelles et spirituelles.

L’association pourra par ailleurs s’intéresser aux initiatives qui émergent de la société civile locale, des communautés membres et qui donnent lieu à des réalisations concrètes, traduisant les véritables préoccupations des populations à la base.

Les exemples de telles initiatives porteront sur :

- les infrastructures scolaires, sanitaires, sociales et ecclésiastiques avec des associations de parents d’élèves, les comités de développement villageois, des organes annexes dans les églises, des communes, les délégations des services étatiques y affairant Etc.

- l’alimentation en eau potable des populations (puits, forages, borne-fontaine, sources aménagées) ;

- les aménagements agricoles avec des groupements de producteurs pour la sécurité alimentaire ;

- l’assainissement du milieu urbain, avec des associations d’usagers de quartier ; la protection et la sécurisation de l’environnement.

- la création d’espaces agricoles, pour la survie des populations, des foyer et lieux d’accueil pour les déshérités et autre réfugiés.Ayant parcouru mon projet je vos donne mon contact: ( 237 699727224/) via e mail: angogerald@yahoo.fr. bon courage que dieu vous bennisse et vous donne la force de soutenir les faibles.