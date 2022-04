Gérald BARROY

Gerald BARROY

Nationalité française





DIRECTEUR COMMERCIAL



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



2007 – VRP – Groupe NCH

1re fabricant mondial de Produits de maintenance

industrielle



2006 – Cardiatel - Chargé de développement

1er service français de monitoring cardiologique 24 h/24



1991 – 2005 BCS France – Département électronique

Alarme – Vidéo – Incendie – Contrôle d’accès – Logiciels

Leader régional qualifié APSAD risques lourds et courants



1991 – 2005 - Directeur d’exploitation



Effectif : 15 personnes

• Chiffre d’affaires (1.300.000 euros) (9 millions de francs/an)

• Mise en place politique commerciale et analyse avec la

direction

• Budget prévisionnel

• Recrutement

• Encadrement

• Animation

• Création plans de vente

• Gestion administrative – financière – Salaires – Technique

• Utilisation logiciels informatiques



VENTE B TO B – PARTICULIERS



1992 - Directeur départemental Moselle + Vosges

1991 - Attaché-commercial

1971 - 1991 SARL Barroy

Négoce en gros de fruits et légumes – Marché de Nancy

Vente centrale d’achat – Grandes surfaces ou collectivités

1.220.000 euros (8 MF) – Effectif 5 personnes



FORMATION

Bac Littéraire

Séminaires de vente (Ecole formation groupe BCS)



LANGUES

Anglais



INTERETS PARTICULIERS

Activités : Marche - Informatique -Lecture

Mes valeurs : L’enthousiasme, la fiabilité et la ténacité.



Mes compétences :

Commercial

Santé

VRP