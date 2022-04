Gérald BAUDOUIN

Mon savoir être : volontaire, grande faculté à l'écoute, à la synthèse et aux prises de décisions qui en découlent. Gestionnaire mais également créatif et dynamique.

Mon savoir faire : j'ai dirigé une association, 250 salariés. La transversalité est mon leitmotiv. Il y a plus d'idées dans 250 têtes que dans une et chacun possède une pièce du puzzle de l'entreprise.

Fort de ces maximes, mon rôle est de sensibiliser toutes et tous aux objectifs communs : la réussite des missions qui sont les nôtres.



Mes compétences :

Dynamisme

Gestion de projet

Analyser écouter réfléchir agir

Créativité

Animation de réunions

Gestion des entreprises

Transversalité savoirs