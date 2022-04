Gérald BOTTERI

Après 15 années à la Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris et 18 années de sécurité industrielle dans un groupe chimique, j'ai crée en 2006 ma société de conseils et formation en sécurité. Mon expérience me permet d'intervenir dans tous les secteurs: Industrie, administrations, ERP et ERT. J'interviens dans les domaines de la formation incendie: Extincteurs, EPI, ESI, ARI, évacuation.....D du secourisme:SST (habilité INRS), défibrillateur... De la sécurité au travail : DUERP, CHSCT, ATEX, Gestes et postures, habilitations électriques........ Mes interventions sont adaptées au besoins de mes clients. Je dispose d'un réseau de formateurs spécialisés

Je suis également officier de sapeurs pompiers