Gérald BRET

Je suis Expert Comptable et Commissaire aux comptes à la retraite , mais je poursuis activement mon activité et je fais un cumul emploi-retraite.

J'ai vendu mon cabinet d'Expertise comptable le 30/09/2011 et j'ai gardé mes commissariats aux comptes.

Je fais par ailleurs des missions ponctuelles d'expertise comptable(assistance lors d'un contrôle fiscal ou rattrapage de comptabilités en retard) et plus particulièrement je fais des missions de présentation des comptes pour une dizaines de petites entreprises de début février à fin avril.

J'aime les missions délicates et mes honoraires sont raisonnables.