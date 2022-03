15 ans d'expérience comme Visuel Merchandiser, et responsable de réseau, j'offre mes compétences managériales et ma créativité pour tout projet ambitieux, dont les valeurs sauront me faire vibrer.

Spontané, autonome, et expérimenté, je suis un leader qui saura mener tout type de projet commercial et humain. Le travail en équipe est pour moi une source de plaisir, et permet de relever les challenges de manière plus audacieuse.

Je suis disponible immédiatement.