Gérald RICARD

En date du 1er Mars 2013. j'occupe la fonction de comptable gérance au sein du cabinet ISORE & ASSOCIES. Mes missions sont très variés entre la comptabilité gerance ainsi que la gestion locative du parc immobilier du cabinet.

De 2001 à Mars 2013. J'ai occupé les fonctions de comptable au sein de la société OGIF / SOGUIM.

Lors de mes expériences professionnelles, j'ai pu acquérir de solides connaissances et le savoir-faire indispensable à l'activité dans les domaines suivant : en comptabilité auxiliaire et générale (enregistrement et règlement des factures fournisseurs, rapprochements bancaires, déclaration de TVA, comptabilisation des règlements clients), mais aussi et une très bonne maîtrise des logiciels Word, Excel et deux logiciels comptable (IKOS et CRYPTO).

Mes qualités relationnelles, mon sens de l’organisation, ma rigueur, mon goût des chiffres et mon esprit d’équipe sont autant d’atout qui me conforte dans ma volonté d’intégrer une structure, avec la certitude de pouvoir y apporter une contribution essentielle.



Mes compétences :

Microsoft Word

Lotus Notes

Microsoft Excel

CRYPTO

SAGE Patrimoine

AS400 / IKOS