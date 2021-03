Géraldine CROUZET

J'ai intégré la CCI Midi Pyrénées au Service Création Transmission et Reprise d'entreprises en Juillet 2013 en CDD.



Après plus de 10 années de secrétariat dans de nombreux domaines tels le service, l’immobilier pendant 5 ans, le juridique, le bâtiment, les assurances et le tourisme, mon parcours m'a permis de développer une grande faculté d’adaptation, mon autonomie ainsi que de solides qualités relationnelles et le travail en équipe, dont la rigueur, la confiance et la confidentialité sont essentielles.



Mes domaines de compétences sont notamment, le suivi administratif, le relationnel avec les clients et le suivi commercial en coopération avec les différents collaborateurs, l'interface entre les différentes directions et les collaborateurs, la gestion des ressources humaines, la gestion administrative des appels d'offres ainsi que l'organisation des réunions et autres manifestations et leur compte-rendu.



Mes compétences :

Assistante de direction

Gestion Parc automobile

Ressources humaines

Gestion parc téléphonique

Gestion agenda

Gestion des moyens généraux

Gestion des contrats

Gestion réunion

Pack office

Gestion parc informatique

Secrétariat commercial

Fournitures de bureau

Devis travaux

Gestion des commandes auprès des fournisseurs

Contentieux

Gestion des stocks

Discrétion

Rigueur

Autonomie