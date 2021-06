Géraldine CROUZET (BAYLAC)

Mes 10 années d'expérience en secrétariat ainsi que mes 10 années en tant qu'assistante de direction dans divers domaines m'ont permis d'acquérir de nombreuses compétences tant en ressources humaines qu'administratives. Cette expérience a développé mon goût de l'analyse, mon adaptabilité ainsi que mon expertise dans des univers exigeants.



Quelques-unes de mes compétences et qualités :

Assistanat, gestion administrative

Informatique : MS Office; plusieurs CRM

Communications interne, externe, événementielle

Internet / Intranet

Transport et logistique

Élaboration de dossiers et réponses aux appels d'offres

Gestion des devis et des commandes

Suivi des clients

Gestion des ressources humaines

Rigoureuse, polyvalente, aptitudes créatives et sens des responsabilités



Mon objectif :

Vous seconder au quotidien en vous apportant mon expertise et mon professionnalisme