Géraldine FARGEAU

Fondatrice de la " METHODE des EQUIVALENCES ® " programme de nutrition-santé appliqué depuis 2003 à plus de 8 000 patients dans mes différents cabinets (Bourgogne, Auvergne et Aquitaine). En 2019 j'ai perfectionné ma méthode, en créant le programme de NUTRITHERAPIE CONSCIENTE ® ". Approche globale incluant : la Micronutrition, la Neuronutrition, le Microbiote et la Pleine conscience. Méthode intégrative permettant d'éviter la résistance à la perte de poids et la reprise de poids systématique après toute restriction. Mon programme nutritionnel et mes conseils d'hygiène de vie seront personnalisés afin de m'adapter à vos besoins. Quelle que soit la raison pour laquelle vous me consultez ma préoccupation est d'optimiser votre capital santé et votre plaisir de manger. Votre santé est ma seule priorité.



Mes compétences :

Education thérapeutique du Patient

Nutrition-Micronutrition-Neuronutrition