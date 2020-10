Geraldine GERARD

Localisés en région Nord Pas De Calais (Valenciennes / Arras) aux intersections BRUXELLES/PARIS/LILLE nous sommes un Groupe Industriel composé de 4 sociétés :



- PHI : Bureau d’études équipé de CATIA V5, SOLIDWORKS, INVENTOR, AUTOCAD… spécialisé en levage, manutention et équipements industriels.

- SISC : unité de fabrication et d’installation sur site (chaudronnerie, mécano-soudure, équipements industriels, électricité et automatisme…)

- CMV : unité de fabrication et de réalisation d’ensemble chaudronnés (cuves, réservoirs, équipements sous pression…), de prestations de rechargement, régulage et d’usinage de pièces de grande dimension

- SCM : service d’assistance technique sur site pour des missions de courtes et longues durée dont je suis la commerciale.



N'hésitez pas à me contacter pour toutes demandes dans ces domaines.



A très bientôt!



Géraldine.