Gérard CHALOYARD

Spécialiste du management de sites chimiques Seveso II, des matériaux énergétiques civils et de défense(conception, production, utilisation), en Ingénierie (transferts de technologies)et en QHSE, j'effectue en tant que consultant des missions d'Expertise et de Conseil sous le label G.C. Tec.



Mon parcours dans les matériaux énergétiques :

Directeur pendant 5 ans d'un site Seveso II certifié ISO 9001-2000, doté d'un Centre d'essais (épreuves accréditées COFRAC - norme ISO 17025) et membre du Comité de Direction de Groupe, j'ai assuré auparavant les fonctions de Chef de production pendant 5 ans, puis de Responsable R&D et d'un Service Technique Produits (en contact permanent avec les clients) pendant près de 15 ans, puis de Chef de Département de production et R&D pendant 8 ans.



Quelques exemples de réalisations et publications :

Patents & Publications:

1) Patent EP0968985 - 2000-01-05 Cartridged energetic emulsion explosives - Inventor: CHALOYARD GERARD (FR) Applicant: NOBEL EXPLOSIFS FRANCE (FR) (BR)

2) Patent BE1013718 - 2002-07-02 Explosion trap for bulk explosives pumping circuit - Inventor: BOILLAT PATRICK (FR); CHALOYARD GERARD (FR) Applicant: NOBEL EXPLOSIFS FRANCE (FR) (BR)

3) International Occupational Safety and Health Information Center (CIS)- ILO-CIS Bulletin 2002/02

CIS 02-886 Hot mass blasting - Safety techniques and development of a pyrotechnic system - G. CHALOYARD and J.M. PETIT - CISDOC database . Date 14.09.08

4) Communication pour les "Septièmes Journées Scientifiques Paul Vieille" - A3P - 21/11/2012 :

Les explosifs à base de nitrate d’ammonium : histoire de 150 ans d’utilisation de cet oxydant dans les explosifs civils (The ammonium nitrate and 150 years of its use in the civil explosives : dynamites, nitrated explosives, ANFO, watergels and slurries, emulsions and their blends)





Mes compétences :

Conseil

Conseil et expertise

Directeur d'usine

Directeur industriel

directeur technique

Management

Management de transition

matériaux

QHSE

Seveso

Technique