Gérard GAMBARO

Le Reiki est dans la tradition japonaise, une énergie spirituelle particulière qui équilibre, nourrit et transforme l'énergie vitale de tout être vivant.

Les effets peuvent être un profond bien-être, ou le soulagement de douleurs, de troubles émotionnels et psychologiques. Dans tous les cas les séances de Reiki ne se substituent pas à un traitement médical et toute évolution de votre état, nécessite l'avis de votre médecin.

Vous pouvez, soit recevoir cette énergie spirituelle lors d'une séance, soit être initié par un Maître Reiki, afin de commencer à vous donner du Reiki... avant de le donner à d'autres, plus tard.

La dimension spirituelle du Reiki n'est pas une religion, mais une expérience particulière d'ouverture de la conscience quand nous sommes en connexion avec cette énergie particulière, et ce qu'elle produit en nous, et chez les autres.

De nombreux centres médicaux ont intégré des séances de Reiki pour le plus grand bien-être-être de leurs patients.

Voir des études et témoignages de médecins sur mon site Internet : www.gerardgambaro.com



