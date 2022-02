Gerard MARTINET INVEST (MARTINET)

Martinet Invest est un cabinet de recrutement dont les offres concernent des emplois en France et à lInternational, depuis plus de vingt ans.



Nous recrutons pour différents secteurs dactivité à forte tendance industrielle comme le pétrole, le nucléaire, la chimie de spécialité, les machines spéciales, etc.



Les fonctions concernées sont aussi bien celles de la production, de la recherche et développement, les bureaux détudes comme les fonctions support comme les achats, les RH, le commercial, linformatique.