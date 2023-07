Gerard MOREL

Bonjour suite à une longue absence me voici à nouveaux Gérard Morel

passionné depuis toujours



par la poésie et l'écriture



j'ai fais mes premiers essais



sous forme de poèmes



où j'ai gagné un prix



cela ma donné l'envie d'aller plus loin



vers les textes de chansons tous style



après quelque temps de perfectionnement



et de conseils des gens du métier



j'ai enfin touché le but recherché



à présent j'écris des textes que je propose à des artistes



où écrit sur le thème demandé

