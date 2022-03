Gérard RODACH

Deux spécialités



1) faciliter la transmission et le partage de savoirs, que ce soit via la transmission entre collègues, un meilleur partage au sein d’une équipe ou d’un comité de direction. Pour cela, j’ai développé des approches originales avec des méthodes ludiques et des résultats opérationnels, que ce soit sous forme de formation, tutorat et/ou de mentorat (ou un mix de tout cela). Mes approches mixent distanciel et présentiel, travail en équipe et accompagnement individuel. Je travaille sur mesure afin de coller au mieux aux attentes de mes clients et de mes participants.



2) vous aider à trouver votre voie professionnelle grâce à une méthode originale et efficace (voir mes livres sur Amazon ou la FNAC)





contact : grodach@dalett.com

site blog :Array



Mes compétences :

Enseignement

Négociation

Innovation

Communication

Conduite du changement

Conseil

Management

Accompagnement

Gestion de projet

Leadership

Vente

Commercial

Ressources humaines

Formation

Coach

Marketing