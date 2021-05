Gérard VANDERMERSCH

Une première partie de carrière au sein d'un grand groupe industriel m'a permis d'acquérir une bonne connaissance de l'entreprise en général, de son organisation ainsi que de ses métiers.



Suite à une réorientation professionnelle choisie afin de m'accorder davantage avec mes centres d'intérêts et valeurs, j'ai passé 8 années au sein d'un cabinet conseil à accompagner des personnes dans leur propre réorientation (bilans de compétences).



J'ai aussi eu l'opportunité d'intervenir auprès des entreprises dans le cadre de prestations de conseil en organisation du travail, médiation et aide au recrutement.



En 2010 j'ai fait le choix de devenir Indépendant afin de gérer mon activité de manière totalement autonome.



Dans ce cadre, j'ai contribué, à partir de 2012, à la création et au développement de l'activité Bilan de Compétences au sein du Cabinet ProPulse à Tours.



Mes compétences :

Orientation scolaire et professionnelle

Psychologue du travail

Médiation

Bilan de compétences

Coaching