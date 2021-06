Geremi YUKULA

Bonsoir Monsieur, Madame,



L'entreprise DEV est spécialisée en construction tout corps détat, maçonnerie générale, démolition curage, VRD, génie civil et à la création d'infrastructures des réseaux fibre Optique.



Nous réalisons tous types de travaux de Telecom souterrains, aériens et du potage (étude-Travaux GC-aiguillage-tubage-tirage-).



Passionnés par leur cœur de métier, nos équipes évoluent sans cesse avec les techniques novatrices afin de proposer les solutions les plus adaptées à leurs clients, et cela tout en respectant les exigences.



Nous intervenons principalement sur lîle de France, et nos équipes sont mobiles sur toute la France.



A cet effet, nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toute opération que vous choisiriez de nous confier.



N'hésitez pas à me contacter pour tout échange éventuel. Voici mes coordonnées : 07 58 25 72 56 ou par mail commercial.sasdev@gmail.com



Dans lespoir de retenir votre attention lors de votre consultation, nous vous prions de croire, chère Madame, cher Monsieur, en lassurance de nos sentiments les plus dévoués.