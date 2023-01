Germain DECELLES

Trente (30) ans d'expérience en gestion générale et, en particulier, de l'expertise en : analyse et élaboration de recommandations pour la gestion du changement — l'évaluation, de planification, de transition, de formation, de communication.



Contracté et géré dans des industries telles que : les institutions financières, l’immobilier, la fabrication, la distribution, l’informatique, les télécommunications, les transports, les gouvernements – Justice, Défense, Santé.



Une expérience internationale étendue — À vécu et travaillé en Europe, Afrique, aux É-U.



Spécialisé dans l'analyse des enjeux et des impacts, de la réorganisation des exploitations en difficulté et la création de nouvelles organisations commerciales. Auteur de plusieurs livres sur la gestion du changement et l'amélioration des affaires.





Mes compétences :

Ressources humaines

Développement commercial

Conseil

Accompagnement

Communication

Marketing

Coaching

Management

Formation