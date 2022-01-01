Gezi Rehberi GEZILINKI

Eski seyyahlarn yerlerini artk gezi bloggerleri ald, artk bir yere seyehat etmeden önce referans alabileceiniz geni içerikli bir kaynak olmas açsndan GeziLinki 'ni siz deerli ziyaretçilerimizin beenisine sunmaya karar verdik ve Ekim 2020 tarihinde yayna baladk. Amacmz gezdiimiz tüm rotalar hakknda yeme, içme, konaklama ve ücret vs. konusunda deneyimlerimizi sözlü ve görsel olarak siz deerli ziyaretçilerimize aktarmak. lerleyen zamanlarda çok daha geni destinasyonlarn olaca kanalmzda, muhakkak bizlere destek vermenizi rica ediyoruz. Bu destekler sayesinde çok daha geni kitlelere ve içerie ulamamz mümkün olacaktr.