Gharbi Oussama , diplôme de Master en ingénierie et management des systémes industriel ( Qualité et Productivité)

Concept Lean

-Technique de pilotage des projets Lean

- Lean Management

- Lean Manufacturing

- Maîtrise des outils Lean

Management de la qualité

- Mise en place des systèmes de management de la qualité

- Maîtrise de la norme ISO 9001 V 2008 et de la norme ISO 14001 V 2004

- Maîtrise des outils et méthode de management de la qualité

- Assurance et gestion de la qualité

Maintenance industriel

- Gestion technique et économique

- Maîtrise des outils d’analyses des pannes et d’amélioration continue

- Maintenance à productivité totale





Mes compétences :

la maintenance

CATIA

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Matlab

Lean Manufacturing

Lean Management

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

Aluminium