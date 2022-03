Ghayad DAOUD

Fort de 2 ans d'expérience dans le domaine social et très apprécié dans les questionnaires d'évaluation. Capable d'aller dans les détails et de bien analyser la situation de chaque personne. Rigueur et professionnalisme.



Mes compétences :

Organisé et rigoureux

Confidentialité

Intéressé à la défense des droits de la personne

Capacité d'écoute et de dialogue

Organisation de rendez-vous

Ouvert aux autres et respecte leurs valeurs

Maîtrise des disciplines et avoir une bonne cultur

Travail en équipe

Intérêt pour le monde associatif

Accueil physique et téléphonique