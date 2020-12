Ghazi NASRI

Maitrisant parfaitement des logiciels de calculs des structures et de dessin (Arche Graitec , Robot Structural Design , Revit Structure , Autocad), de bureautique et des tableurs et je suis également capable de faire les suivis des travaux et le contrôle des documents dexécution du lot structure (Plans et notes de calcul) et du lot VRD.

Ayant des expériences au niveau du contrôle qualité des constructions en béton armé, VRD et charpente métallique et vérification des dossiers déxécutions pour un projet industrielle durant 1 an et demi à l'Arabie Saoudite et de pilotage et assistance technique des chantiers de VRD et des travaux de fondations profondes (pieux) en Tunisie .