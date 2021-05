Ghenim ABDELALI

J’ai une formation qui m’a permis d’acquérir une connaissance dans les calculs de structure métallique, tout en me perfectionnant dans le dessin et les logiciels appropriés, tels que : Robot, Autocad, Tekla.



Je possède par ailleurs une expérience dans le domaine de la construction métallique « fabrications, montages, poses, études, conceptions, réalisations ».

Consciencieux, méthodique et rigoureux, je pense avoir les atouts nécessaires à la tenue du poste que vous proposez. D’autre part, j’aime travailler en équipe pour développer une étroite collaboration avec les différents partenaires





Mes compétences :

TEKLA

Microsoft Excel

Microsoft Word

Autodesk Robot

AutoCAD 2D et 3D

Strucad 3d