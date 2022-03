Ghislain COURAUD

Visiteurs, recruteurs, bonjour,



En quelques lignes, mon parcours illustre un profil technique spécialisé dans le domaine du transport et de la chaîne logistique.

- Optimisation des coûts,

- Amélioration continue de la prestation transport, et Logistique

- Management et animation d’équipes (quai, conducteur, planning, garage, équipe administrative, techniciens)

- Satisfaction client.



Aujourd'hui en poste de Responsable logistique dans le secteur des Travaux Publics, je peux mettre en application les connaissances et les savoir-faire acquis durant mes formations et expériences professionnelles et donc regrouper aussi bien la productivité / réactivité que la technique, mais surtout à ce jour tout un process logistique pour réaliser notre prestation de tranchage et enfouissement de réseaux.

Après 10 années passées dans le monde du transport et de logistique, j’ai pu valider et consolider mes connaissances techniques et organisationnelles. Avec le suivi d’indicateurs et de tableaux de bord, j’ai aussi été un réel acteur en management, j’ai su animer et coordonner mes équipes pour un résultat financier et surtout une satisfaction client. Mon leitmotiv : rechercher et mettre en place des solutions logistiques (et transport) permettant d'améliorer la qualité de service au Client, son entière satisfaction, les délais et les coûts.



Aujourd’hui, mon objectif à travers VIADEO, est de continuer à me faire connaître auprès des professionnels de la chaîne logistique dans divers secteurs d’activités et par conséquent me créer un réseau pro en cohérence avec mon parcours passé et à venir.



Cordialement.



M. COURAUD G.



Mes compétences :

- Capacité Transporteur.

- Adaptation rapide à tous support et/ou logiciels

- Aisance relationelle

Dynamique

Capacités organisationnelles

Persévérance

Respect des règles de sécurité, des personnes, de

Précis

Logique

Gestion des stocks

Réglementation et organisation du transport

Normes Qualité

Recrutement

Manager

Organiser et synchroniser les activités logistique