Ghislaine PERRIN

Passionnée par la globalité de l’être, j'ai exercé dans le secteur des Ressources Humaines pendant 20 ans. Je me consacre désormais pleinement à l'immobilier et la pratique du Feng Shui, réunissant ainsi mes intérêts pour les gens, leur histoire et leurs lieux de vie. Mon crédo : le goût des autres... Offrir un accompagnement sur mesure dans la durée est un véritable engagement. La philosophie et la déontologie d'Olivier Quéric, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de l'agence "Les Pépites de l'Immobilier", spécialiste de la vente de biens de qualité, atypiques, biens d’exception, m’ont immédiatement séduite. Et c’est avec bonheur que j’exerce ma fonction de négociatrice à Amiens et alentours.



Mes compétences :

Feng Shui

Expertise

Audit

Home organising

Chambres d'hôtes