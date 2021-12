Ghoudane SMAIL

Maîtrise Physique Université Moulay Ismail- Faculté des Sciences Meknes

Ingénieur de Travaux de Télécommunications de INPT Rabat- Morocco

Master Management Affaires de l’ Université de Corte-France

Expérience: Manager Telecom

Compétences spécifiques Telecom

Compétences Marketing: Gestion portefeuille client, Développement chiffre d’Affaire, Orienté résultat, relation client

Capacité d’analyse et synthèse des chiffres

Capacité de prise de parole en public, présent salons et Forums

Informatique de Gestion: MO Access, BdD Bases données

DSI: Management des Systèmes d’Informations: SI Ventes, SAP Achats, Stocks

Diplomate et fédérateur d’Equipes



Mes compétences :

Informatique de gestion

Marketing

Management

Commercial

Logistique

Telecom