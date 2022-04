Passionné de la premier heure, l'informatique reste un plaisir.

PAO, CdRom, Webmaster, Spécialiste Flash, Formateur multimédia, Développeur web et Team Leader.

Le support informatique a toujours était présent dans ma carrière, mon expérience sur ce domaine a été enrichie dans l'un des domaine le plus exigent : la haute finance.

Gérer mon équipe, en appliquant ITIL et augmenter mes compétences, voilà mes objectifs.



Mes compétences :

Technicien de maintenance en informatique

Développement web

Intégration web

Webmaster

Formation professionnelle

Business Process Improvement

Helpdesk

ITIL

BlackBerry

Backup & Recovery > Recovery > Data Recovery

Microsoft Windows

Microsoft Windows NT

Apple Mac

PC Hardware

Apple MacOS

Confluence

Lotus 1-2-3

Merise Methodology

Microsoft System Center Configuration Manager

Microsoft Windows Server 2008R2

Server 2008R2

System Center Operations Manager

Ubuntu

VMware

Virtual Network Computing

Win Server