Gil LOZACH

Dans l'activité du développement de logiciel depuis 17 ans, j'effectue des interventions sur des systèmes dans les domaines industriels, bancaires, assurances, ou IT.



Fort de la connaissance des multiples outils couvrant une grande partie des utilisations actuelles, je propose mes services dans le domaine transversal de la gestion du cycle de vie des systèmes informatisés.



La prise en compte de tous les acteurs interagissant avec le système informatique permet d'augmenter la fiabilité, l'adéquation et l'adoption du logiciel.



Particulièrement orienté vers les possibilités offertes par les dernières évolutions dans le monde des outils logiciels, des méthodes de plus en plus reconnues et des les plateformes évoluées, je propose de mieux vivre l'informatique par des moyens de suivi et d'amélioration du service.



Mes compétences :

agile

Architecte

DSL

Génie logiciel

Informatique

JAVA

Open Source

Qualité

Scripting

SGBD

UML