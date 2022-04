Gil MAKOSSO

Comptabilité, Paie et Gestion commerciale.



Détenteur d'une licence en économie d'entreprise de l'Université marien ngouabi de Brazzaville, je suis dynamique, rigoureux et très organisé. Je possède une très bonne aisance relationnelle et une motivation sans faille, recherchant sans cesse de nouveaux challenges me permettant d'exercer plus pleinement mes compétences acquises. Bonne connaissance des normes comptables OHADA et des chiffres, maîtrise des techniques de prospection et de vente, ainsi que de la paie dans l'établissement des fiches de paie et du suivi des salariés.



Mes compétences :

Bank Reconciliations

Bookkeeping

Cash Management

Payroll

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Microsoft Word

Sage Accounting Software > Sage Line 100