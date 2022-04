Gil ROUQUETTE

Développeur d'application, Ingénieur SIG dans le domaine d'application Spatial, je suis plus particulièrement intéressé par les applications client/serveur (applications web) et la mise en place des solutions dans des systèmes d'information géographique.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Rigueur dans le travail

Esprit de synthèse et travail en groupe +faci

Bon relationnel et qualité d'écoute

Goût pour le développement logiciel

GWT

Web

Tomcat

Nexus

Eclipse

GeoServer