Gil TRIBOT LASPIERE

Une entreprise est par nature constituée d'hommes et de femmes qui se proposent chaque jour d'amener leur énergie constructive et créative au développement de leur société.

La libération de ce potentiel chaque jour est la clé de voute de la performance pérenne . Le rôle du manager est de créer, puis d'entretenir le climat de confiance, de réciprocité qui permet à chacun de ses salariés de se sentir soutenu, valorisé, reconnu dans son travail et dans ses challenges du quotidien.

C'est au manager de permettre l'éclosion de synergies et de forces d'implication qui rendent l'entreprise forte de son potentiel humain.

Rien n'est gagné, tout se construit pas à pas et c'est ce qui me passionne dans mon métier.

Gérer & Animer , c'est pour moi synonyme de permettre à mes équipes d'actualiser leurs potentiels, de s'investir positivement dans leur quotidien, bref, de vivre heureux au travail et de réussir cette part si importante de la vie en société.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Marketing

Business planning

Développement commercial