Gilbert MARTINS

Gil(bert) Martins, également appelé Gil(berto) Rocha, a participé à la révolution 3D/CAD dans les années 90. Depuis, il a produit des centaines de projets numériques pour des entités publiques et privées, tout en créant de nouveaux services 2D et 3D.



Entre 1995 et 2013, Il a travaillé en particulier comme Pixel Artiste, gestionnaire de projet et co-fondateur pour créer et soutenir de nouvelles entreprises, privées et publique, ainsi que des projets personnels et professionnels tels que INSIZIUM (INSIZE), PLAN6D (PLAN3D), C.T.R.V. (INSOLITH), ou POWA.ME.



Connaissances en informatique - multimédia, internet, 3D, trilingue - anglais et portugais.



Compétences :

3D Studio Max

Adobe Photoshop

Rendu 3d

Internet

Réalité Virtuelle

Impression 3D

Photographie + 360°