Je dirige depuis 2007 l'entreprise de câblage / électricité AG CABLING.

Nous fournissons des prestations et infrastructures VDI (Voix - Données - Image) à nos clients de l'Est de la France et à des grands comptes internationaux.



Je collabore également avec l'agence de Xefi Strasbourg qui propose des prestations de services en informatique, téléphonie et audiovisuel pour les professionnels alsaciens.