Gilberto LÓPEZ BRETO

Je suis un professionnel avec plus de quinze ans de travail dans le domaine de ladministration et la communication touristique, dont quatre ans en Europe, ainsi que dans des compagnies cubaines et étrangères à Cuba.



Je suis diplômé en Gestion du Tourisme et Gestion de la Qualité par lEcole de Tourisme de La Havane et j'ai une Licence en Langue Française par lUniversité de La Havane.



Je maîtrise à lécrit et à loral l'espagnol le français et langlais.



Ma disposition et attitude en matière de service, intégrité professionnelle, accent sur la qualité et les détails, mes compétences et expertise m'ont permis d'accomplir avec succès les fonctions aux différents postes occupés.