Gilles ARTERO

Que vous soyez une entreprise ou un particulier, vous êtes ici parce que vous avez peut-être besoin de vous former sur des techniques corporelles ou de vous relaxer par des massages de bien-être ou bien encore de suivre un accompagnement thérapeutique par des méthodes énergétiques.



J'interviens depuis 22 années dans trois grands domaines :



LES THÉRAPIES ÉNERGÉTIQUES : Magnétisme, Médecine Traditionnelle Chinoise, Ostéopathie énergétique, Access consciousness the Bars®, Bioénergie, Reiki Usui et Karuna, (séances individuelles en cabinet, à domicile ou à distance).



LES MASSAGES DE BIEN-ÊTRE : Massage essentiel®, Massage assis minute®, Réflexologie plantaire (séances individuelles en cabinet, à domicile).



LES FORMATIONS (* Nouveautés 2021) auprès :

Des établissements de santé (Ehpad, Cliniques, Hôpitaux, IFSI, AES, ASG) sur « la relation daide par le Toucher-Massage® », « la prise en charge de la douleur par le toucher », « la réflexologie plantaire dans le soin », « prendre soin de soi pour être bien traitant et performant dans la relation daide », « le cercle de dialogue et la communication non violente (cnv) »

Des particuliers souhaitant se former à « la réflexologie plantaire traditionnelle », à « la réflexologie plantaire énergétique », au « massage assis minute® ».

Vous pouvez aussi visiter les autres sites web en lien avec mes activités :



Les Jardins dOrtigia : Espaces dédiés à la détente, au bien-être, au ressourcement et à la reconnexion avec la nature.



Osons le Dialogue : le site de lorganisme de formation dIsabelle CLAVIER qui propose de rendre accessible de manière participative lintelligence collective au sein de chaque équipe.

