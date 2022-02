Gilles BAILLOU

Gilles intervient aupres des directions generales et DSI d acteurs CAC40 / SBF120. Fort d un profil Conseil & Operationnel, il traite principalement de problématiques de stratégie SI, de fusion-acquisition de DSI ainsi que de plans de transformation.



Savoir-Faire Conseil :

- Construction et pilotage de BPlan ( > 500ME)

- Benchmark Couts DSI, Sourcing, modeles operationnels (Benchmark sectoriels Assurance Protection Sociale, baseline 3 Md€)

- Transformation organisationnelle, du sourcing ( > 2000 ETP, > 50 fournisseurs)

- Transformation technologique (Convergence frameworks / infrastructures, move to cloud, automatisation, rpa, machine learning, analyse semantique)

- Schema directeur, deploiement de progiciels (ex : aia, salesforces, servicenow, webmethods/tibco, uipath...)

- Pilotage DSI et direction de grands programmes (ex :

Direction de projet 100ME, Budget DSI 500ME, programmes hybrides avec projets agiles et cycles en v)

- Deploiement du modele Agile a l echelle

- Operations Due Diligence, BPO / ITO, Big Deals

- Audit, Refonte cadres d architecture

- Bplan et accompagnement au developpement de startups



Savoir-Faire Métier :

- Assurance, Services financiers spécialisés (BFI), Retail



Savoir- Faire SI :

- Architecture applicative : Architecture d’entreprise, moyens de fabrication SI, progiciels métiers, EAI/ESB/ETL, SOA, MDM

- Architecture technique : hébergement Datacenter, réseau, Catalogue de services d’infrastructure, socle systèmes, virtualisation, poste de travail

- Certifications : Java Sun 1.4,webMethods 6, Oracle 9



Mes compétences :

Architecture

Architecture IT

Assessment

Auditing

Business

Business development

Enterprise Architecture

Governance

IT Governance

IT Governance & Strategy

Management

Strategy